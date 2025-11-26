الجمهورية: الجيش قوي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في جلسة حوارية مع الطلاب في جامعة الروح القدس – الكسليك لمناسبة عيد الاستقلال «إنّ رسالة الجيش هي حماية لبنان أرضاً وشعباً وهويةً، وتأمين الأمن لجميع أبنائه، باعتباره مقوّماً أساسياً لبقاء الوطن».

وشدّد هيكل على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين لتجاوز الظروف الصعبة، داعياً الشباب إلى الإيمان بلبنان والالتفاف حول مؤسساته. وقال: «الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوّناته. والمؤسسة العسكرية تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وتؤدي واجبها بشفافية واحتراف رغم التضحيات الكبيرة».

وتفاعل قائد الجيش مع أسئلة الطلاب التي تطرقت إلى الهواجس الوطنية والشبابية والمستقبل الاقتصادي والأمني، فشدّد على «الدور الحيوي للجيل الجديد في بناء مستقبل أفضل للبنان».