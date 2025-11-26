living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025

26
NOVEMBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر أممية أن الطلبات بالانضمام إلى القوة الدولية الخاصة بغزة لا تزال معدومة وأن الضمانات التي تطلبها الدول المرشحة تتصل بالخشية من أمرين الأول أن تشكل المشاركة في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية في غزة وعدم وجود وقف ثابت ونهائيّ لكل أنواع إطلاق النار سبباً لملاحقة الدول المشاركة أمام المحاكم بجرم المشاركة في التغطية على جرائم الإبادة الذي لوحقت “إسرائيل” على أساسه، والأمر الثاني الخشية من أن يؤدي عدم وجود اتفاق واضح حول مستقبل سلاح حماس إلى تصرفات متعاكسة من “إسرائيل” وحماس يضع القوة الدولية في دائرة الشك من الطرفين، ويتسبب ذلك بعدم التعاون من الطرفين والقوة ليست قوة قتال بل قوة حفظ استقرار يجب أن يبنى على تفاهم القوى المسلحة المعنية وتتولى القوى تنفيذ التفاهمات الناجمة عنه، وهذا غير موجود.

 

كواليس

طلبت سفارات العديد من الدول الغربية والعربية في بيروت ودمشق تقارير مفصلة عن تظاهرات الساحل السوري وتفاصيل تتعلق بحجمها وعدد المدن المشاركة والشعارات التي رفعت فيها وكيفيّة تعامل قوى السلطة معها بعيداً عن ما تروّجه وسائل الإعلام الحكومية وعن التظاهرات المضادة وشعاراتها، وذلك لتقدير الموقف حول مرحلة ما بعد هذه التظاهرات إذا كانت بداية نهوض شعبي احتجاجي ضد السلطة أو بداية قواعد جديدة للتعامل السلمي بين السلطة والاحتجاجات أو بداية احتقان طائفيّ سوف ينتقل إلى الشارع فيبدأ بالتظاهرات والتظاهرات المضادة وسرعان ما يتحوّل إلى صدام بينها والخلاصة هي البحث عن جواب على سؤال هل خرج الساحل عن صمته وخرج مجدداً إلى الضوء السياسي؟ وسؤال موازٍ هل غادرت السلطة مرحلة تصفية الحسابات الطائفيّة مع الساحل وتيقنت من الحاجة للعودة إلى السياسة؟

 

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
سجلت الاختراقات المعادية خطوات مفاجئة للمعنيين، بعد الدخول الى تخريب خطوات اعتمدت كبدائل في استخدام الخليوي بالنسبة لحركة عناصر حزبية في غير منطقة!

 


غمز
بدأت جهات سياسية شن حملة تشهير بموظفين جدد، عبر وسائل التواصل، عينوا بمراكز في بعض مؤسسات المصالح العامة، ذات المنفعة العامة!

 


همس
حسب مصادر لبنانية فإن رسالة ترامب للتهنئة بالاستقلال تكرِّس الروحية التي يمارسها السفير الأميركي، كبدل عن أداء سابق لموفدين أميركيين معروفين..

