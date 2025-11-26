عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: الاستعدادات للزيارة البابوية تخرق مناخ القلق احتقان تصاعدي حول لغم قانون الانتخاب

سلام: نحن في حالة حرب تتصاعد وتيرتها، وقد اتّخذت طابع حرب الاستنزاف من طرف واحد. ونحن نتّخذ الاحتياطات لمواجهة أي عمليات تصعيد، وكل ما قد ينجم عنها على الصعد الإنسانية والاجتماعية



الأخبار: تهريب الترسيم مع قبرص على عين الدستور والنواب

برّاك وعرض "الفرصة" الأخيرة"... 6 شروط أمام لبنان أو الحرب!

سوريا: بوابة التقسيم تفتح



الجمهورية: ترامب لعون: لبنان على مفترق وفرصة

طوفان الأمطار يغرق اللبنانيين





الديار: إغتيال وضغوط... المفاوضات والتسويات مستهدفة

«إسرائيل» ترفض وقف اعتداءاتها خلال زيارة البابا

قانون الانتخابات الى طاولة الحكومة من جديد

اللواء: عبد العاطي لانتزاع فتائل التفجير.. وترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم

سلام يكشف عن خطة لتطوير المرفأ وتفريغ أساتذة.. وديوان المحاسبة يطلب من وزراء اتصالات دفع ملايين الدولار للخزينة

البناء: ترامب يعدل خطة إنهاء الحرب بطلب أوكراني أوروبي…وماذا عن موقف روسيا؟ | تظاهرات احتجاجية سلمية حاشدة طلباً للإفراج عن المعتقلين في الساحل السوري | وزير الخارجية المصرية في بيروت ومسعى للتهدئة بتجزئة ملفات السلاح والحدود



l'orient le jour: Turquie, Liban, Gaza : les principaux enjeux du premier voyage du pape Léon XIV

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: الرئيس الأميركي هنأ نظيره اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال.. وسلام: نريد إعادة وضع مرفأ بيروت على خريطة العالم العربي

ترامب لعون: نتطلع إلى تعميق الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة

الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تدرس مقترحاً بالتحول إلى حزب سياسي

قالت إن المستوي القيادي بالحركة يناقش الفكرة التي تتضمن أيضاً المشاركة في «منظمة التحرير»