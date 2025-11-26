الشرق الأوسط السعودية: «اليونيفيل»: وجود القوات الإسرائيلية يمنع الجيش اللبناني من الانتشار في الجنوب

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

قالت كانديس أردييل، المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، إن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان «انتهاك خطير» يمنع الجيش اللبناني من الانتشار في المنطقة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأضافت أردييل في مقابلة تلفزيونية: «وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يشكل عقبة لنا وللجيش اللبناني في التنقل وحرية الحركة».

ووصفت التعاون مع الجيش اللبناني بأنه «لطالما كان قوياً، وهو قائم بشكل يومي»، مضيفة أن القوة على دراية بالأخطار، «ونحن ملتزمون بتفويضنا وبالمهام المطلوبة منا».

وكان ديوداتو آبانيارا (قائد قوات «اليونيفيل») قد أكد يوم السبت ضرورة الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها من أجل تحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشدد عبر منصة «إكس» على التزام القوة بدعم الجيش اللبناني، ووصفه بأنه «شريكنا في تعزيز الاستقرار» في جنوب لبنان.

وتسيطر إسرائيل على مواقع في جنوب لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام بعد حرب مع «حزب الله» أشعلها الصراع في قطاع غزة، وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.



