قداسة البابا: زيارتي إلى لبنان رسالة سلام وأمل

قال البابا لاوون الرابع عشر لموفد "الميادين" إلى الفاتيكان إنّه "سعيد جداً بزيارة لبنان"، مؤكّدًا أن الرسالة التي سيحملها إلى اللبنانيين ستكون "رسالة سلام وأمل". وأضاف: "هذه السنة هي سنة يوبيل الأمل، وهذا سيكون مهماً جداً لنا جميعاً".

وتأتي زيارة البابا المرتقبة إلى لبنان كأول محطة له في الشرق الأوسط منذ انتخابه، بعدما عبّر أكثر من مرة عن محبّته للبنان وحرصه على دعمه في هذه المرحلة الصعبة. وتندرج الزيارة ضمن برنامج يوبيل الأمل 2025، الذي يشدد فيه الفاتيكان على مساندة الدول التي تحتاج إلى تثبيت الاستقرار وتشجيع الحوار، فيما يرى البابا في لبنان نموذجًا فريدًا للعيش المشترك يستحقّ الحفاظ عليه.