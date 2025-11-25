رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل استقبل وفودًا بلدية

A + A -

استقبل رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل وفودًا بلدية استهلّها بلقاء وفدٍ من بلدية جعيتا برئاسة وليد بارود، بحضور النائبة ندى البستاني

كما إستقبل وفداً من بلدية الدامور برئاسة جان غفري، يرافقه عددٌ من الأعضاء والمخاتير طوني غريّب، إيلي عقل، مروان القزي وأنيس عون، وذلك بحضور النائب غسان عطالله، ومنسّق قضاء الشوف وليد صابر، ومنسّقة الدامور مايا لويز عقل.

ووفدًا من بلدية سلفايا برئاسة وليد أبي سعد، يرافقه عدد من الأعضاء والمختار ميشال أبي سعد، وذلك بحضور النائب سيزار أبي خليل، ومنسّقة القضاء أرليت متى، وأمين سرّ مجلس قضاء عاليه رامي متى، ومسؤول البلديات في هيئة القضاء حليم يزبك، ومنسّق البلدة سمير أبي سعد، والمهندس بول نجم.