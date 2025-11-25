بمناسبة العيد الثاني والثمانين للاستقلال، أقيمت في جامعة الروح القدس – الكسليك جلسة حوارية بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلاب الجامعة، بدعوة من إدارتها.

حضر الجلسة رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل والأساتذة والطلاب، إضافةً إلى عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط، وجاءت في سياق تعزيز العلاقات بين المؤسسة العسكرية وفئة الشباب في الجامعات.

في بداية الجلسة، أعرب العماد هيكل عن اعتزازه بلقاء الطلاب، وأكد لهم أن رسالة الجيش هي الحفاظ على لبنان، أرضًا وشعبًا وهويةً، وتوفير الأمن للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، باعتباره مقومًا أساسيًّا من مقومات استمرار لبنان.

كما شدد على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ووقوفهم جنبًا إلى جنب كي يتخطى الوطن الصعوبات التي يمر بها، داعيًا الطلاب إلى الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس من أجل تحقيق تطلعاتهم.

وأضاف: "الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوناته. إن المؤسسة تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وهي تبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد سقط منها العديد من الشهداء والجرحى على مذبح الوطن".

تلا ذلك طرح أسئلة على قائد الجيش من قبل الطلاب، عبّروا فيها بكل شفافية عن تساؤلاتهم وهواجسهم حول الوضع الراهن والأمور المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم.

بعدها، توجّه العماد هيكل بالشكر إلى الجامعة على إقامة الجلسة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل افتخاره بهذا اللقاء الاستثنائي، لافتًا إلى أهمية دور الجيش في بناء مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن الجيش هو حامي الحدود وحارس الأمن، والركيزة الأولى لنهوض الوطن وخروجه من أزماته. ولفت إلى أن جامعة الروح القدس - الكسليك تعمل باستمرار على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسة العسكرية.

عقب الجلسة، زار العماد هيكل متحف الجامعة ودوّن كلمة في السجل الذهبي.