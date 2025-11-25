هكذا تمّ توقيف عصابة سرقة درّاجات ومروّجي مخدرات في طريق المطار!

A + A -

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة، البلاغ التّالي:

"في إطار متابعة قوى الأمن الداخلي المستمرة لملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بعمليات سرقة درّاجات آلية في مناطق طريق المطار، المشرفية وبرج البراجنة.

ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكن عناصر المفرزة من كشف هويتيهما، ونصب كمين محكم في محلتي طريق المطار وبرج البراجنة، أدى إلى توقيف كل من:

- ح. ق. (مواليد عام 1997، لبناني)

- ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني).

كما، وبناءً على معلومات حول نشاط شخصين في ترويج المخدرات في أحد الفنادق في طريق المطار، نفذت المفرزة عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف كل من: ب. ر. (مواليد عام 2001، سوري)، ملقّب بـ”الونش”، أ. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني).

وتم ضبط المضبوطات التالية:

عبوات بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة متنوعة

مظاريف نايلون تحتوي على حشيشة الكيف

قطعة حشيشة داخل علبة سجائر

ثلاث عبوات بلاستيكية فارغة

سكين، هاتف خلوي، ومبالغ مالية

تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".