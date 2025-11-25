living cost indicators
بالصورة - تفكيك شبكة تهريب دولية... وهذا ما تمّ ضبطه!

25
NOVEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تهريب المخدّرات وتوقيف مرتكبيها.
وبناءً على التعاون وتبادل المعلومات مع المديرية العامة لمكافحة المخدّرات في المملكة العربية السعودية، ضبط مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية سيارة من نوع Renault Scenic سوداء قادمة بحرًا من إحدى الدول الأوروبية، تبيّن أنها تحتوي على مخدّرات موضّبة بطريقة احترافية داخل هيكلها، بلغت زنتها /17,45/ كلغ من الكوكايين و/11,2/ كلغ من الـ ” Ecstasy”.

نتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، نفّذت قوة من المجموعة الخاصة عملية نوعية تم خلالها توقيف الرأس المدبّر للشبكة، ويدعى م. د. (مواليد عام 1987، لبناني).

كما تم توقيف شريكه م. م. (لبناني).

وفي سياق التحقيق، تم تحديد هوية شريك ثالث لهما، وهو: م. ح. (مواليد عام 1979، لبناني ). جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ  في حقه.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين". 

