خاص - "الحزب": هذا ما سنفعله رداً على التصعيد الإسرائيلي!

بعد اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي، يكثر الحديث عن احتمال تصعيد إسرائيل لضرباتها عقب انتهاء زيارة البابا لاوون الرابع عشر، في وقت يواصل فيه لبنان الرسمي اتصالاته مع الجهات المعنية في الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها. إلا أن المعلومات الواردة من أوساط دبلوماسية تشير إلى أن إسرائيل لا ترغب في أي تفاوض أمني مع لبنان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنها ماضية في توسيع ضرباتها شمال الليطاني بهدف تدمير سلاح حزب الله والقضاء على قياداته العسكرية.وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقربة من الحزب أنه لن يسلم سلاحه الموجود شمال الليطاني، معتبرة أن هذا القرار بات نهائياً، ومشددة على أن الحزب لن يبقى مكتوف الأيدي إلى ما لا نهاية أمام الضربات الإسرائيلية، التي لم تنجح الدبلوماسية اللبنانية حتى اللحظة في إيقافها رغم التزامه بوقف إطلاق النار.