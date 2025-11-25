الطقس الماطر مستمر حتى هذا اليوم.. عواصف رعدية ورياح ناشطة

A + A -

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية متمركز جنوب قبرص مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى الأربعاء حيث يستقر تدريجا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة خصوصا فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج ابتداءاً من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تتراجع حدة الامطار تدريجاً خلال الليل.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية خصوصا شمال البلاد، ترتفع درجات الحرارة النهارية مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً.

الخميس: صاف اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل في المناطق الداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة النهارية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين ١٥ و٤٠ كلم/س تشتد أحيانا فترة قبل الظهر فيقارب الـ ٧٠ كم/س.

الانقشاع: سيء بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥%.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ٢٥°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٩.

ساعة غروب الشمس: ١٦:٣١.