جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ... وهذا مصيره!

المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:



في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بأنواعها وتوقيف مرتكبيها، تلقت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى تتعلق بالمدعو:

ح. ب. (مواليد 1986، لبناني)

والذي أقدم على سرقة واختلاس أموال الجباية العائدة لشركة كهرباء لبنان، وتواري عن الأنظار.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجده في بلدة حومين الجنوبية، فتوجّهت دورية من المفرزة إلى المكان وتمكنت من توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بأنه كان مكلّفًا بتحصيل الفواتير لدى شركة كهرباء لبنان، وأنه قام بسرقة أموال الجباية وفرّ هاربًا.

أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.