الجمهورية: دبلوماسي عربي: إسرائيل تدفع إلى التصعيد بصورة متعمّدة لأسباب إسرائيلية داخلية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أثنى ديبلوماسي عربي على التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف لـ«الجمهورية»: «إسرائيل تدفع إلى التصعيد بصورة متعمّدة، لأسباب إسرائيلية داخلية، منها أنّ نتنياهو قد يكون في صدد البحث عن حرب جديدة، للهروب من أزمته الداخلية، وخصوصاً أنّ الإعلام الإسرائيلي يُركِّز في هذه الفترة على أنّه محشور في التحقيقات القضائية الجارية معه، ومنها أيضاً، ما يُقال عن أنّ إسرائيل ترى الفرصة متاحة أمامها في هذه الفترة لتوجيه ضربة قاصمة لـ«حزب الله»، وخلق واقع جديد مؤاتٍ لها في لبنان».