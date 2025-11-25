living cost indicators
الجمهورية: الوضع اللبناني مضبوط

25
NOVEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بات الوضع اللبناني بصورة عامة، مضبوطاً في مسار تصاعدي متفلّت من أيّ رقابة أو رادع يكبحه، تبدو فيه إسرائيل من خلال تكثيف استهدافاتها واعتداءاتها، التي لم توفّر منطقة في الجنوب والبقاع، والتي طالت في الساعات الأخيرة عمق الضاحية الجنوبية باغتيال القيادي الأمني البارز في «حزب الله» هيثم علي الطباطبائي (السيد أبو علي)، وكأنّها تُمهّد بذلك لعدوان واسع على لبنان.

 

المناخ حربي بامتياز، وتتقاطع تقديرات المحلّلين وقراءاتهم، على أنّ العدوان الإسرائيلي على الضاحية واستهداف مسؤول أمني كبير في «حزب الله»، هو الأكثر خطورة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وأشعل فتيل الاحتمالات وأفرز قلقاً من أن يُبادر «حزب الله» إلى الردّ، وقلقاً أكبر ممّا تُبيّته إسرائيل، سواء ردَّ «حزب الله» أو لم يردّ.

الجمهورية
