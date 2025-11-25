الجمهورية: الوضع اللبناني مضبوط

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بات الوضع اللبناني بصورة عامة، مضبوطاً في مسار تصاعدي متفلّت من أيّ رقابة أو رادع يكبحه، تبدو فيه إسرائيل من خلال تكثيف استهدافاتها واعتداءاتها، التي لم توفّر منطقة في الجنوب والبقاع، والتي طالت في الساعات الأخيرة عمق الضاحية الجنوبية باغتيال القيادي الأمني البارز في «حزب الله» هيثم علي الطباطبائي (السيد أبو علي)، وكأنّها تُمهّد بذلك لعدوان واسع على لبنان.