living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عكس السير: آخر معارك ابراهيم كنعان: نبيل الرحباني

25
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عكس السير: غسان سعود-

قبل نحو عام، كان النائب إبراهيم كنعان يخوض - بينه وبين نفسه - معركة جدّية للفوز برئاسة الجمهورية. وقبل ذلك ببضعة أشهر، كان كنعان يخوض - بينه وبين نفسه أيضاً - معركة خلافة العماد ميشال عون ورئاسة التيار الوطني الحر. وقبل هذه وتلك، كان نائب المتن يصوّر نفسه كمن يخوض أمَّ المعارك المستحيلة لتوحيد القوى المسيحية.


وإن ينسَ المتابع، فلا يفترض أن ينسى معارك كنعان - بينه وبين نفسه أبداً ودائماً - في لجنة المال والموازنة: من إقرار الموازنات وتنظيم الحسابات المالية للدولة، إلى معركة المعارك في «الإبراء المستحيل» الذي تخيّله كنعان وأعدّه وروّج له.


وتمتد معارك كنعان أيضاً إلى مواجهاته الطاحنة مع رؤساء بلديات المتن المحسوبين على آل المر… تلك المواجهات التي غالباً ما انتهت بتقديمهم الطاعة الشكلية لسعادته، وتعديل ولائهم من مئة بالمئة للمر إلى تسعة وتسعين في المئة... وواحد في المئة لكنعان.


معارك كثيرة، طاحنة، وشبه يومية: معارك (بالجمع) مع القوات اللبنانية والكتائب ونعمة أفرام (يوم بدأ في التنظير المالي والاقتصادي وراوده طموح رئاسي)؛ معارك (بالجمع أيضاً) مع النائب الراحل ميشال المر على زعامة المتن و«الركوب فوق الأكتاف»؛ معارك على أبويّته للتدقيق الجنائي؛ معارك على الصوت التفضيلي مع النائب السابق إدي معلوف؛ معارك فوق معارك فوق معارك… قبل أن تطلّ آخر معارك كنعان برأسها: معركته مع نبيل الرحباني.


نبيل، الناشط العوني القديم الذي أفنى أكثر من ثلاثة عقود من عمره منتقلاً من ساحة نضال إلى أخرى، من دون كلل أو ملل، ومن دون أن يسأل نفسه لماذا يفعل كل هذا. نبيل الآدمي، المندفع، الودود، المحب، الذي كان ليصبح صاحب أكبر فرن في لبنان لو كان الخبز يُصنع فعلاً من عرق الجبين. نبيل الذي طبع صور كنعان سنواتٍ طويلة، وحملها على كتفيه، وتسلق البنايات ليعلّقها؛ نبيل الذي، بصبره وحماسته واندفاعه وتضحياته وحبّه للعماد عون، صنع نواباً كان كنعان واحداً منهم. نبيل الذي يشعر، ومعه كثيرون يشبهونه في الطبع والصفات، بالغدر الشخصي والخيبة من كنعان، ولا يستطيعون كبح غضبهم.


نبيل المواطن العادي، الحقيقي، الواضح، الخجول؛ الأب، الصديق، الذي كان عليه أن يترك عمله لـ«يتشحشط» من باب جهاز أمني إلى باب آخر، لأنّ سعادته - الذي لم يجد المواد القانونية للإدعاء على رؤساء المجالس البلدية الذين اتهمهم بالفساد (قبل أن يتحالف مع بعضهم في الانتخابات البلدية الأخيرة)، وسعادته رئيس لجنة المال والموازنة الذي لم يجد المواد القانونية للإدعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمصارف التي صادرت ودائع اللبنانيين وهرّبت أموال قلة قليلة منهم إلى الخارج، وسعادته نائب الأمة الذي لم يجد فاسداً واحداً جديراً بالإدعاء عليه - آثر أن يدّعي على نبيل الرحباني ومجموعة من أصدقائه لأنّهم يعبّرون عن غضبهم منه هنا وهناك.


هي حلقة إضافية في سلسلة طويلة من المعارك السابقة واللاحقة بالنسبة للرحباني، لكنها تُعدّ آخر المعارك بالنسبة لكنعان. الرجل الذي كان يضع رأسه برأس جبران باسيل، وقع اليوم في الفخ؛ وها هو يضع رأسه برأس نبيل الرحباني وبعض أصدقائه ممن لم يسبق لأحد أن نجح في تكسير رؤوسهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout