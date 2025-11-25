أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي إن المعركة السياسية الكبرى في لبنان تدور حول موقع الدولة بين المقاومة والاحتلال وإن الشدّ والجذب سياسياً وإعلامياً، وكذلك الأعمال الحربية تندرج في إطار هذه المعركة وبعدما كانت الدولة مع اتفاق وقف إطلاق النار تمثل مساحة ثالثة بين المقاومة والاحتلال وافق الطرفان برعاية أميركية على الانسحاب لصالحها، المقاومة بالالتزام بوقف العمليات العسكرية والانسحاب إلى ما وراء الليطاني والاحتلال بوقف العمليات الحربية والانسحاب إلى خلف الخط الأزرق. وخلال سنة نفذت المقاومة ولم ينفذ الاحتلال وتبدّل الموقف الإسرائيلي وصار رفض وقف الاعتداءات التي أحصتها اليونيفيل بالآلاف وتوسّع الاحتلال إلى نقاط جديدة وتبدل الموقف الأميركي وصار بالضغط على الدولة لنزع سلاح المقاومة في كل لبنان، رغم كون ذلك مرحلة لاحقة من الاتفاق بدلاً من الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق. ويقول المصدر إن الضغط العسكري والسياسي والإعلامي يهدف لدفع الدولة للخضوع لهذا المفهوم الذي يعتقد المسؤولون اللبنانيون أنه مشروع حرب أهلية لا يريدونها ويعتبرونه خروجاً عن الاتفاق ويرى الأميركيون والإسرائيليون أن الدولة يجب أن تقوم بالمهمة ولو بحرب أهليّة كي تحظى بالدعم الأميركي وتستجيب “إسرائيل” لدعوات التفاوض دون ضمانات بالانسحاب ما يجعل المقاومة خلال سنة مضت تربح المعركة السياسية حول موقع الدولة، وبدلاً من مواجهة الدولة والمقاومة صارت المواجهة بين الدولة و”إسرائيل” ومن خلفها أميركا رغم الكلفة الدموية العالية لهذا الربح.

كواليس

ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الهجرة المعاكسة من “إسرائيل” إلى الخارج تزايدت بعد وقف إطلاق النار في غزة بدلاً من أن تتوقف بعدما ظهر أن أسباب الهجرة ليست مؤقتة وتتصل بالقلق الأمني الناتج عن الحرب بل هو ناتج عن عدم الثقة بوجود معنى للبقاء بعدما تزعزعت الثقة بالمؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وعاد القلق الوجودي إلى الواجهة.



اللواء: أسرار

لغز

يتحدث أصحاب مكاتب سياحة وشركات سفر عن انخفاض ملحوظ في تأشيرات المجيء إلى لبنان بالتزامن مع زيارة البابا..



غمز

تسجِّل أسعار الخضار والفاكهة واللحوم قفزة غير مسبوقة، مع تجاهل تام لقوانين العرض والطلب!



همس

ما يزال الغموض يلف مهمة مستعجلة لشخصية لبنانية إلى دولة إقليمية، وسط تكتُّم بالغ الشدة من قبل المعنيِّين..