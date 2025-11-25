عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025

النهار: إسرائيل استنفرت لكن رد "الحزب" مستبعد... فرنسا تحذّر من التصعيد ومصر تتحرك مجدداً
الأخبار: ترامب فوّض ابن سلمان إدارة حوار أميركي – إيراني
إغتيال الطبطبائي... العدو يتمسك بالجنون
الجمهورية: إتصالات مكثفة للجم للتصعيد
بري لـ "الجمهورية": هذه خطورة إعتداء الضاحية
البناء: الاحتلال يغتال أبو علي طبطبائي أحد أبرز قادة المقاومة بعدوان استهدف الضاحية | تدابير وقائية لاحتمال الرد في شمال فلسطين… وضغوط على الدولة لنزع السلاح | دعموش: غير معنيين بأي طرح أو مبادرة قبل التزام العدو بموجبات وقف النار
اللواء: الإحتلال يستعدُّ لإستدراج حزب الله لقتال يغيِّر المشهد
لبنان معني بإحتواء التصعيد.. وأفكار الخماسية في جعبة عبد العاطي
المدن: نتنياهو يغتال التسويات في رحمها: ضربة متزامنة لبيروت وطهران؟
الديار: ترقب وغموض بعد اغتيال الطبطبائي... ماذا بعد؟
القاهرة لإحداث اختراق.. والمؤشرات لا تدعو للتفاؤل!
البابا لاون الرابع عشر لن يتراجع عن زيارة لبنان
l'orient le jour: Escalade israélienne : Sistani entre en scène pour protéger les chiites du Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مشهدان تحت سماء لبنان.. وعين الدولة على تأمين زيارة بابا الفاتيكان
سكان الضاحية باتوا خارجها.. واتصالات رسمية للجم التصعيد
الشرق الأوسط السعودية: «مؤسسة غزة الإنسانية» تعلن «إنهاء» عمليات توزيع المساعدات في القطاع