عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025

25
NOVEMBER
2025
النهار: إسرائيل استنفرت لكن رد "الحزب" مستبعد... فرنسا تحذّر من التصعيد ومصر تتحرك مجدداً

 

 

 

 

 

الأخبار: ترامب فوّض ابن سلمان إدارة حوار أميركي – إيراني
إغتيال الطبطبائي... العدو يتمسك بالجنون

 

 

 

 


الجمهورية: إتصالات مكثفة للجم للتصعيد
بري لـ "الجمهورية": هذه خطورة إعتداء الضاحية

 

 

 

 


البناء: الاحتلال يغتال أبو علي طبطبائي أحد أبرز قادة المقاومة بعدوان استهدف الضاحية | تدابير وقائية لاحتمال الرد في شمال فلسطين… وضغوط على الدولة لنزع السلاح | دعموش: غير معنيين بأي طرح أو مبادرة قبل التزام العدو بموجبات وقف النار

 

 

 

 

اللواء: الإحتلال يستعدُّ لإستدراج حزب الله لقتال يغيِّر المشهد
لبنان معني بإحتواء التصعيد.. وأفكار الخماسية في جعبة عبد العاطي

 

 

 

 

المدن: نتنياهو يغتال التسويات في رحمها: ضربة متزامنة لبيروت وطهران؟

 

 

 

 

الديار: ترقب وغموض بعد اغتيال الطبطبائي... ماذا بعد؟
القاهرة لإحداث اختراق.. والمؤشرات لا تدعو للتفاؤل!
البابا لاون الرابع عشر لن يتراجع عن زيارة لبنان

 

 

 


l'orient le jour: Escalade israélienne : Sistani entre en scène pour protéger les chiites du Liban

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: مشهدان تحت سماء لبنان.. وعين الدولة على تأمين زيارة بابا الفاتيكان
سكان الضاحية باتوا خارجها.. واتصالات رسمية للجم التصعيد

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: «مؤسسة غزة الإنسانية» تعلن «إنهاء» عمليات توزيع المساعدات في القطاع

