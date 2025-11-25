كم بلغ عدد الإعلاميين والمصورين الذين سجلوا أسماءهم لتغطية زيارة البابا؟

A + A -

الأنباء الكويتية: في مشهد التحضير لزيارة بابا روما ليو الرابع عشر، تعلن اللجنة الرسمية المنظمة للزيارة اليوم خلال مؤتمر صحافي في قصر بعبدا، الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية المتعلقة بالأماكن التي سيزورها البابا وخطط السير على الطرق التي سوف يسلكها الموكب خلال الأيام الثلاثة من زيارته.

وفي الشق الإعلامي، بلغ عدد الإعلاميين والمصورين والتقنيين الذين سجلوا أسماءهم لتغطية الزيارة 1223 شخصا، عدا عن الوفد الإعلامي والتقني الذي سيرافق البابا من روما إلى تركيا فإلى لبنان والذي يبلغ 83 شخصا، علما أنه تم وضع مركز مجهز بكل التقنيات في تصرف الإعلاميين في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق «فينيسيا انتركونتيننتال» في العاصمة بيروت.