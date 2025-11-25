living cost indicators
الأخبار: ترامب فوّض ابن سلمان إدارة حوار أميركي – إيراني

الأخبار: علمت «الأخبار» من مصادر غربية، أن وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، حصل على تفويض من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإدارة حوار من أجل التوسّط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لإنجاز اتفاق بين الجانبين، يشمل حلاً لنقاط الخلاف المتعلّقة بالبرنامج النووي الإيراني وملف العقوبات على طهران.

 

وقالت المصادر، إن ابن سلمان شرح للرئيس الأميركي أن مثل هذا الاتفاق يمثّل ضرورة لضمان الاستقرار في كل الشرق الأوسط، مُبدِياً مخاوفه من أن تعمد حكومة بنيامين نتنياهو إلى التشويش على المحاولة، وأن تبادر إلى تصعيد عسكري جديد ضد إيران.


وبحسب المعلومات، فإن الجانب السعودي تواصل مع القيادة الإيرانية بعد انتهاء زيارة ابن سلمان للبيت الأبيض، واتّفق معها على عقد لقاء «رفيع المستوى» خلال الساعات الـ24 المقبلة في باريس بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، على أن تليه اتصالات مكوكية تقودها السعودية بين الجانبين الأميركي والإيراني.

 

وقالت المصادر، إن ابن سلمان كان سأل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في آخر اجتماع بينهما في الرياض، عن موقف طهران من مبادرة سعودية تجاه الأميركيين تتعلّق بالاتفاق مع إيران، وإن لاريجاني عاد وأرسل له جواباً إيجابياً، لكنه لفت إلى أن طهران ليست في صدد تقديم تنازلات، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية عليها في حزيران الماضي.

 

وبحسب المصادر، فإن الجانب السعودي كان بحث مع الأميركيين أيضاً، أهمية التفاهم مع إيران، وذلك للمساعدة على إنجاز مصالحة مع اليمن، وهو ما يظهر أنه محلّ اعتراض الفريق الأميركي الداعم لإسرائيل.

 

وقالت المصادر، إنها المرة الأولى التي تبدي فيها السعودية أمام الأميركيين، مخاوفها من «مجازفة إسرائيلية جديدة تهدف إلى القضاء على أي فرصة للسلام في المنطقة»، لافتة إلى أن ابن سلمان «توافق مع ترامب، على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون قوياً في الشرق الأوسط من دون تفاهم مع إيران، وأن ترامب لم يعارض الفكرة».

الأخبار
{{article.title}}
