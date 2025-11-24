ماذا بعد " اغتيال حارة حريك "؟

A + A -

بعد اغتيال حارة حريك، عاد العنوان الامني الى الواجهة بالاضافة الى استحقاق المهل الموضوعة امام لبنان حتى نهاية العام.

مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن التصعيد الجديد ليس مفاجئا لان اسرائيل ستواصل اعتداءاتها واغتيالاتها كلما سنحت الفرصة لها بذلك .

مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن الكواليس تزدحم بالمساعي لتجنيب لبنان حلقة صراع جديدة إلا أن هذه المساعي صعبة جدا لانها تصطدم بمكانة لبنان المتأخرة في سلم الاولويات الدولية في ظل تقدم اولوية سوريا وغزة.



وتضيف المصادر الدبلوماسية أن كل شيء معلق حول لبنان، اكان مساعدات الجيش او اعادة الإعمار بانتظار أن يترجم لبنان عمليا للمجتمع الدولي تقدمه على مستوى حصر السلاح في جنوب الليطاني قبل نهاية العام، وعلى مستوى الاصلاحات . وبالتالي فإن لبنان مطالب من المجتمع الدولي باعلان تفاصيل تقدم الجيش في تطبيق خطته جنوب الليطاني ليواجه الرواية الاسرائيلية التي تقول العكس.

اما المهل ، فتقول المصادر الدبلوماسية إنها ستكون لنهاية العام لتعلن الحكومة ماذا حققت من خطة الجيش ومن الاصلاحات المرتبطة بصندوق النقد.