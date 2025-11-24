ضحايا في مسلخ "الهوا تشيكن"!

A + A -

أفادت الOTV أنّه تمّ انتشال جثمان المواطن محمد عاصي من مسلخ هواتشيكن في منطقة انفه بعد حريق ضخم طال المسلخ.

وفي التفاصيل، توفي الشاب محمد عاصي من منطقة جبل محسن - طرابلس متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحريق الكبير الذي اندلع بعد ظهر اليوم داخل معامل هواتشيكن في بلدة أنفه، حيث كان يعمل موظفاً في الموقع.

وبحسب مصادر محلية لا يزال عدد من الأشخاص مفقودين داخل المعمل، فيما تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات الإخماد والبحث منذ ساعات

وتعمل الجهات المختصة على تحديد أسباب اندلاع الحريق، في وقت يسود الترقب والقلق بين الأهالي بانتظار نتائج عمليات البحث