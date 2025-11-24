البطريرك يوحنّا العاشر يستقبل وفدًا من وزارة الخارجيّة الهنغاريّة

A + A -

استقبل البطريرك يوحنّا العاشر وفداً من وزارة الخارجية الهنغاريّة يترأسه السيد تريستان آزبيج، وزير الدولة لشؤون المسيحيين والمسؤول عن المساعدات الهنغارية في مكتب رئيس الوزراء الهنغاري.

وقد ناقش الوفد وضع الكنيسة في ظلّ التغيّرات الحاصلة في المنطقة بشكل عام، وفي سوريا خاصّة، مع تركيز غبطته على الدور المحوريّ للكنيسة في بناء المجتمعات، والدور التشاركيّ الذي يمكن لجميع الأطياف أن تلعبه في الوصول إلى سوريا المستقبل. وأشار غبطته إلى تقدير الكنيسة لدور الحكومة الهنغاريّة في دعم الوجود المسيحيّ على المستويين المعنويّ والإنسانيّ على حدّ سواء.