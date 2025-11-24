"استعدوا جيدًا".. الحسيني: هجمة مرتدة قادمة من الأصفر!

A + A -

كتب الشيخ محمد علي الحسيني في منشور جديد عبر "إكس":

على الأزرق أن يستعد لتلقي الهجمة المرتدة القادمة من الأصفر، والتي ستستهدف بقوة النقاط اللبنانية الخمسة المحتلة.

لا تستهينوا بأصحاب الراية الصفراء الجدد، فهم قوم لا يهابون المواجهة، بأسهم شديد وقلوبهم قوية كزبر الحديد.

لا تزعزعهم العواصف ولا تفت في عضدهم الرياح، فهم يحملون إرادة لا تلين ولا يملّون من خوض الحروب.

إنهم قادمون بعزيمة لا تقهر، وقطعاً سيكون النصر حليفهم.

لأننا وبعمق #نسمع_ونرى ونستشرف.

استعدوا جيداً، أصحاب الراية الصفراء قادمون والرعب يسير أمامهم والنداء خيبر.

