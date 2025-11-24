صورة لطبطبائي داخل منزل قبيل اغتياله.. شاهدوها!

A + A -

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة للقيادي في "حزب الله" هيثم طبطبائي الذي اغتالته إسرائيل، أمس الأحد، بغارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

الصورة الأولى أظهرت طبطبائي في شبابه حيث ظهر وهو يحمل سلاحاً، فيما الصورة الثانية أظهرت القيادي داخل أحد المنازل.



وكان العدو الإسرائيلي قد اغتال طبطبائي باستهداف طال أحد المباني في الضاحية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص آخرين وإصابة 28 شخصاً أيضاً بجروح.

وطبطبائي شغل رئيس أركان "حزب الله"، ويعتبر من القيادات البارزة ضمن الحزب، كما أنه كان مسؤولاً عن ترميم قدرات الحزب العسكرية.