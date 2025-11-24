living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في الحرارة وثلوج.. تحضّروا!

24
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا مساء اليوم بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وطقس متقلب وماطر أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة و يستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الاٍثنين/الثلاثاء مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.

الثلاثاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خاصة شمل البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية النهارية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الحرارة على الساحل من 10 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 19 درجة، في الداخل من 6 إلى 18 درجة.

الرياح السطحية: غربية نهارا، تتحول الى جنوبية غربية مساء، ناشطة سرعتها بين 20 و45 كلم/س.

الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء خلال الليل بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج . حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:06,19 ساعة غروب الشمس: 16,31

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout