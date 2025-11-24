living cost indicators
توقيف شخص في الضاحية الجنوبية.. هذا ما يقوم به

24
NOVEMBER
2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جمع أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخصٍ بترويج المخدّرات في محلّة المريجة- طلعة مدرسة الرّاهبات.

بنتيجة المُتابعة، تمّ تحديد مكان تواجده في المحلّة المذكورة وتوقيفه بتاريخ 22-11-2025، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنه يُدعى:

ع. ي. (مواليد عام 1988، لبناني)

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ التثبّت من استخدامه لمنزله الكائن خلف تعاونية السّجّاد في حيّ السّلّم، كمستودعٍ للمخدّرات. وفي السّاعة 19،00 من التّاريخ المذكور، انتقلت دوريّة من المفرزة إلى المكان المحدّد وعملت على تفتيش مكان إقامته، حيث عثر في داخله على ما يلي:

/4/ أكياس شفافة تحتوي مادّة الـ ماريجوانا.

/10/ أكياس شفافة تحتوي حشيشة الكيف.

/3/ طبّات كبيرة بداخلها مادّة مخدّرة مغلفة بكيسٍ شفّاف.

/39/ طبّة صغيرة بداخلها مادّة مخدّرة مغلّفة بكيسٍ شفّاف.

/5/ أكياس: سانيتا” صغيرة الحجم بداخلها مادّة مخدّرة.

مسدس حربي مع ممشطين، و/34/ طلقة صالحة للاستعمال عيار /10،5/ ملم.

ورقة نقديّة من فئة الـ 100 دولار أميركي مزيّفة.

مبلغ مالي يُقارب الـ /1،100/ دولار أميركي.

مبلغ باللّيرة اللّبنانيّة

سترات متنوّعة مع قبّعات مختلفة، يستخدمها للتّمويه أثناء قيامه بترويج المخدّرات وعمليّات السّلب في الضّاحية الجنوبيّة على متن الدّرّاجة الآليّة.

سُلّم الموقوف والمضبوطات مع الدرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

{{article.title}}
