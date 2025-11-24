A + A -

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ الجيش الإسرائيلي بدأ مناورة مفاجئة للدفاع في مرتفعات الجولان وعند الحدود اللبنانية في مزارع شبعا، والتي تُعتبر نقطة الضعف التي سيُحاول "حزب الله" استغلالها للثأر من عملية اغتيال قائد الهيكل العسكري في "الحزب" والرجل الثاني فيها هيثم علي طبطبائي.

وتقولُ الصحيفة في التقريرٍ إنَّ الجيش الإسرائيلي يشعرُ بالقلق ويرفع مستوى التأهب للقوات على الحدود اللبنانية بسبب احتمال استغلال "حزب الله" للطقس الشتوي وظروف الرؤية الصعبة بسبب الضباب والأمطار الغزيرة لتنفيذ هجوم ضد قوات جيش الإسرائيلي.

كذلك، أوضحت "معاريف" أنّ المناورات ستستمرُّ على مدار اليومين المُقبلين، فيما تهدفُ إلى اختبار وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي لمجموعة متنوعة من السيناريوهات أثناء ممارسة الأوامر.

وتحت إشراف رئيس الأركان، اللواء إيال زامير ، افتُتحت المناورة بإجراء اختبار مفاجئ لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الفرقة 210 لأي حدث انفجار مفاجئ، وفق "معاريف".