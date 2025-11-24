living cost indicators
قيادي مجهول بـ"الحزب" فَضَحه الإعلام! (صور)

24
NOVEMBER
2025
المدن- 

لم تمضِ دقائق على استهداف اسرائيلي لحادة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى أعلن الاعلان الاسرائيلي أن المستهدف هو القيادي في الحزب ورئيس أركانه هيثم الطبطبائي.

نقل الاعلام العربي الخبر، لكنه لم يعثر في أرشيفه على صورة لطبطبائي المتواري عن الاعلام، غير تلك الصورة القديمة المنشورة في أرشيف الجائزة الأميركية حين أدرجته على قائمة المطلوبين وخصصن 5 ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات عنه.

وفي محاولة من بعض وسائل الاعلام العربية لاستنباط صورة للرجل، تم البحث في الأرشيف عن اي قيادي في الحزب يشبه الصورة المنشورة في الوثيقة الاميركية، فوقع الخيار على صورة رجل ظهر أمام الكاميرات في 21 أيار/مايو 2023، يقدم بندقية هدية للرئيس السابق للمكتب التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، خلال مناورة عسكرية اقامها الحزب جنوب لبنان.

ومن تلك الصورة، بدأ البحث عن صور مشابهة في أرشيف "غوغل"، فظهرت صورة له في حفل تأبين قيادي آخر في الحزب، وصورة أخرى باللباس العسكري، وتم تعميم الصور على أنها عائدة لطباطبائي.

اللافت في تلك الصور، أنها عائدة لشخص مجهول، لا يتولى أي موقع قيادي في "حزب الله"، ويظهر في الاحتفالات أمام الكاميرات، وفي المراسم، حسبما قال إعلام مقرب من "حزب الله"، وأنه معروف بحضوره الدائم على المنابر في الاحتفالات والمراسم.

