living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفير سابق في ذمّة الله!

24
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غيب الموت السفير السابق خليل كاظم الخليل. ولد الخليل في صور في الثامن من شباط 1941 وهو نجل النائب والوزير السابق كاظم الخليل الذي كان من مؤسسي " حزب الوطنيين الاحرار" ونائب رئيسه الرئيس كميل شمعون، كما كان رئيس السن في آخر مجلس نيابي قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

إنتقل من المحاماة إلى الدبلوماسية في العام 1971 عندما عين في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجيه سفيرا للبنان لدى طهران، واستمر في منصبه إلى العام 1978 حيث عين سفيرا لبلاده في ألمانيا الاتحادية وظل في منصبه هناك إلى العام 1983 ليعود إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية ليضطلع بالمديرية العامة للشؤون القانونية فيها إلى العام 1985. بعد ذلك عين سفيرا للبنان في هولندا إلى العام 1990. وآخر منصب دبلوماسي تولاه كان سفارة لبنان لدى تركيا من العام 1991 حتى العام 1994. استقال من السلك الدبلوماسي في 21 حزيران 1996.لينصرف من ثم إلى المحاماة والشأن العام. لازم والده كاظم الخليل في إجتماعات الطائف وشارك بمعظمها إلى جانبه وكلف بعدد من الاتصالات ذات الصلة بالمفاوضات التي كانت تجري في المؤتمر. وكان باشر في كتابة مذكراته قبل أن تدركه المنية ، وأشرف مع اشقائه على إصدار مذكرات كاظم الخليل التي" دار سائر المشرق " أخيرا بعنوان" مذكراتي" وهي في ثلاثة أجزاء.

يشيع جثمان الفقيد إلى مدافن العائلة في الحمادية - العباسية- صور ، ويصلى عليه نهار الثلاثاء في 25/ 11/ 2025، بعد صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا، تقبل التعازي بعد الدفن يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 26/ 11/ 2025 حتى الساعة السابعة مساء في دارته بالحمادية. وفي بيروت يومي الخميس والجمعة في 27 و 28 /11/ 2025 في فندق LE grey - BEIRUT من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout