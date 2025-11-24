living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - المبادرة المصرية تنتقل إلى ورقة عمل: فرصة جديدة على طاولة الجنوب!

24
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org

ينتظر لبنان الرسمي النص المكتوب للمبادرة المصرية بعدما انتقلت من مرحلة الأفكار إلى مستوى ورقة عمل قابلة للنقاش، ما يعدّ تحوّلاً لافتاً في المقاربة الإقليمية للملف اللبناني – الإسرائيلي. فالقاهرة، التي لطالما لعبت دور الوسيط الهادئ، تبدو أكثر اندفاعاً لملء الفراغ الناتج عن تعثّر المبادرات الغربية وتزايد القلق من انزلاق الجبهة الجنوبية إلى مواجهة أوسع. هذا التطور يعكس أيضاً إدراكاً إقليمياً بأن الوضع لم يعد قابلاً للانتظار، وأن أي تأخير إضافي يهدد الاستقرار الهشّ في لبنان والمنطقة.
اللافت أن مصر لا تتحرك منفردة. فالتنسيق بينها وبين عدد من العواصم العربية والأوروبية بات شبه يومي، مما يدل على وجود نافذة سياسية نادرة تحاول الدول استثمارها قبل أن تُقفل بفعل أي تصعيد ميداني. يتمحور البحث المصري حول ٣ ركائز أساسية: انتشار تدريجي للجيش اللبناني جنوباً بما يعزز سلطة الدولة، انسحاب إسرائيلي متدرّج يراعي هواجس تل أبيب الأمنية، وآلية مراقبة دولية تشارك فيها واشنطن لضمان تنفيذ الالتزامات. كما تُطرح خطط لإعادة إعمار الجنوب ضمن ضوابط تمنع إفادة حزب الله من الإعمار لتجديد قدراته العسكرية.
في المحصلة، تحاول القاهرة وضع مقاربة وسطية تُطمئن الجميع وتمنح لبنان فرصة لالتقاط الأنفاس، في وقت تبدو المنطقة أمام مفترق حقيقي بين الاستقرار والانفجار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout