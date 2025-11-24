قماطي: التفاوض مع العدو مضيعة للوقت

A + A -

أكد نائب المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي أن “لا خيار الا بالتمسك بالمقاومة، ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة، والعدوان دليل على ان العدو لا تنفع معه الاتفاقات”.

وقال قماطي: “اننا لا نعلق على ما يقوله العدو بشأن الرد، والقيادة تدرس الامر وستتخذ القرار”.

وأشار في حديثه من مكان الغارة في الضاحية إلى تنسيقهم مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهضه الاستباحة الاسرائيلية، مضيفًا “هذا العدوان اليوم على الضاحية يخرق خطا احمر جديدا وضوءا اخضر اميركيا للتصعيد “.

وأكد أن التفاوض المباشر وغير المباشر مع العدو الاسرائيلي ما هو إلا مضيعة للوقت.