الأنباء الكويتية: لبنان في انتظار بابا الفاتيكان

24
NOVEMBER
2025
الأنباء الكويتية: بدأ العد العكسي لزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر المقبل والتي ينتظرها جميع اللبنانيين، وهي زيارة سلام ورجاء أعطي لها عنوان «طوبى لصانعي السلام». وتحمل الزيارة تأكيدا على دور لبنان المحوري والإيجابي في الشرق الأوسط وفي منطقة حوض البحر المتوسط، وعلى كونه نموذجا فريدا في العيش المشترك المسيحي - الإسلامي.

 

وعلمت «الأنباء» أن 4 كرادلة ومطرانين سيرافقون بابا الفاتيكان في زيارته لبنان، فضلا عن عدد قليل من المرافقين.

 

وتعتبر زيارة البابا لمقام القديس شربل في دير مار مارون عنايا في قضاء جبيل 1 ديسمبر، واحدة من أهم المحطات في الأيام البابوية الثلاثة.

 

وسيشارك فيها كما علمت «الأنباء» 130 راهبا من الرهبنة اللبنانية المارونية يتقدمهم رئيس الرهبنة الأباتي هادي محفوظ الذي ستكون له كلمة مقتضبة جدا أمام الحبر الأعظم، قبل أن يتحدث البابا إلى الرهبان وتكون له خلوة صلاة أمام ضريح القديس شربل.

 

وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سينضم على الأرجح إلى البابا في مزار القديس شربل في دير مار مارون عنايا.

 

ويدرك جميع اللبنانيين ان زيارة بابا الفاتيكان تشمل رسالة دعم في بعدها الروحي والسياسي والإنساني وتعطي دفعا في الاستقرار والسلام في وطن يتغنى بتنوعه الديني وبعيشه المشترك المبني على المحبة والرحمة فيما بين مواطنيه.

 

وفي معلومات إضافية خاصة بـ «الأنباء» أن رؤساء الطوائف اللبنانية الذين سيشاركون في اللقاء الإسلامي المسيحي مع البابا المزمع عقده في ساحة الشهداء الاثنين، سيستمر ساعة يتخللها تلاوة آيات من القرآن الكريم وأداء بعض الترانيم وأغان وطنية بصوت فيروز، وكلمات لعدد من رؤساء الطوائف.

 

وعلمت «الأنباء» أن استقبال البابا على مدخل الاحتفال سيقتصر على البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، لاصطحابه إلى داخل القاعة التي تتسع لنحو 350 مدعوا. وسيزرع البابا شجرة السلام في ساحة الشهداء.

الأنباء
{{article.title}}
