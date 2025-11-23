"حزب الله " وزع نبذة عن الشهيد هيثم الطبطبائي ونعى اربعة شهداء اخرين في الغارة على الضاحية الجنوبية

A + A -

وزعت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" نبذة عن الشهيد هيثم علي الطبطبائي جاءت كالتالي:

" - محل وتاريخ الولادة : الباشورة في ٥ تشرين الثاني١٩٦٨

- التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسها، وخضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية.

- شارك في العديد من العمليّات العسكرية، وخصوصًا النوعية، على مواقع وقوّات الجيش الإسرائيلي وعملائه خلال فترة ما قبل التحرير عام 2000.

- كان له دور ميداني في التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1993 وعام 1996.

- تولّى مسؤولية محور النبطية منذ العام 1996 حتى التحرير عام 2000-.

- كان من قادة عمليّة الأسر في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانيّة المُحتلّة.

- تولّى مسؤولية محور الخيام منذ العام 2000 وحتى عام 2008، وقاد المواجهات البطولية على محور الخيام إبان عدوان تموز 2006.

- استلم مسؤولية قوّات التدخل في المُقاومة الإسلاميّة، وبعد استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، شارك في تأسيس وتطوير قوّة الرضوان.

- كان من القادة الجهاديين الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية.

- أوكلت إليه مهام قيادية عليا على مستوى محور المُقاومة في مختلف ساحاته.

- توّلى مسؤولية ركن العمليات في المُقاومة الإسلاميّة خلال معركة طوفان الأقصى.

- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين أداروا وأشرفوا على عمليّات المُقاومة الإسلاميّة خلال معركة أولي البأس عام 2024.

- تولى مسؤولية القيادة العسكرية في المُقاومة الإسلاميّة بعد معركة أولي البأس.

- ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه مع مجموعة من رفاقه الشهداء إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة يوم الاحد في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ في ضاحية بيروت الجنوبية".

وكما نعت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" اربعة شهداء وقالت :" بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية -الشهيد المجاهد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع وسكان مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.



-الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

- الشهيد المجاهد قاسم حسين برجاوي "ملاك" مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في بيروت وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

- الشهيد المجاهد إبراهيم علي حسين "أمير" مواليد عام 1990 من بلدة عيترون وسكان بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".