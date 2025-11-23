living cost indicators
خبر منسوب إلى وفيق صفا .. ما مدى صحته؟

ردّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على خبر متداول نُسب إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، يُفيد بأن "الحزب وحده يحدد كيفية الرد، لا الحكومة اللبنانية ولا غيرها".

وقال الجميّل في منشور: "ليش أي متى سألتوا رأي الحكومة؟ انتو بس بتجرّوا الموت والدمار عالبلد وبتطلبوا منها تنضّف وراكم".
وكتبت الاعلامية ديما صادق عبر منصة "أكس" رداً على تصريح صفا: طيب، يللا فرجونا قدي انتو قوايا.

إلا أنه تبيّن بعد تدقيق فريق "الجديد" أن التصريح المنسوب إلى صفا غير صحيح، ولا وجود له على موقع قناة "المنار" أو عبر شاشتها.

