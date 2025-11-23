living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان على أبواب مرحلة شديدة التصعيد وتحذيرات دولية!

23
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فرض اعتداء الضاحية الجنوبية نفسه واقعا على المشهد السياسي اللبناني فرغم تحذيراتٍ أميركية ورسائلَ فرنسية عن تصعيدٍ محتمل وواقعٍ هشّ كان موعدُ زيارةٍ البابا تاريخا فاصلا عن التصعيد قبل أن يستهدف الطيران الإسرائيلي مسؤولاً من حزبِ الله في قلبِ الضاحية الجنوبية.


ومن دونِ إنذارٍ مسبق فأعاد اغتيال القيادي ملف الخرق الاسرائيلي لحزب الله ومسؤوليه وعلى وقعِ المخاوف من تدحرجِ الأمور, قالت مصادرُ سياسية للجديد إن لبنانَ قد يدخلُ لبنانً مرحلة أشدَ قسوةً وتصعيدًا من دونِ التفلتِ الى حربٍ مفتوحة وفي معلوماتِ الجديد فإن لجنةَ الميكانيزم تبلغت بأن عملية الاغتيالِ لن تشكلَ تصعيدا إلا إذا ردَ حزبُ الله عليها.

دبلوماسيا يصل الى بيروت يوم الثلثاء وزيرُ الخارجية المصري بدر عبد العاطي الى بيروت بعد لقاءٍ جمعَه بوزري الخارجية السعودي والفرنسي في قمة جوهانسبورغ حيث تناولوا الملفَ اللبناني.

وقد علمت الجديد أن الوزيرَ المصري وقبلَ وصوله الى بيروت سيتواصلُ أيضا مع الجانبينِ الأميركي والإيراني لكي يحمِلَ معه صورةً متكاملة عن الوضع لنقلِها الى المسؤولينَ اللبنانيين والاستماعِ الى وجهةِ نظرهم وفي المعلومات أن العنوانَ الاساسي للتحرك المصري يرتكزُ على تجنيبِ لبنان التصعيدَ كخطوةٍ أولى ثم الانتقالِ الى المزيدِ من الخطوات أما بالنسبة الى واشنطن فتتحدّث الدوائر الدبلوماسيّة عن سوءِ إدارةٍ سياسيّة في لبنان وفقدانِ الحماس تجاهَ الملفِ اللبناني.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout