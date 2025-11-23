لبنان على أبواب مرحلة شديدة التصعيد وتحذيرات دولية!

A + A -

فرض اعتداء الضاحية الجنوبية نفسه واقعا على المشهد السياسي اللبناني فرغم تحذيراتٍ أميركية ورسائلَ فرنسية عن تصعيدٍ محتمل وواقعٍ هشّ كان موعدُ زيارةٍ البابا تاريخا فاصلا عن التصعيد قبل أن يستهدف الطيران الإسرائيلي مسؤولاً من حزبِ الله في قلبِ الضاحية الجنوبية.



ومن دونِ إنذارٍ مسبق فأعاد اغتيال القيادي ملف الخرق الاسرائيلي لحزب الله ومسؤوليه وعلى وقعِ المخاوف من تدحرجِ الأمور, قالت مصادرُ سياسية للجديد إن لبنانَ قد يدخلُ لبنانً مرحلة أشدَ قسوةً وتصعيدًا من دونِ التفلتِ الى حربٍ مفتوحة وفي معلوماتِ الجديد فإن لجنةَ الميكانيزم تبلغت بأن عملية الاغتيالِ لن تشكلَ تصعيدا إلا إذا ردَ حزبُ الله عليها.



دبلوماسيا يصل الى بيروت يوم الثلثاء وزيرُ الخارجية المصري بدر عبد العاطي الى بيروت بعد لقاءٍ جمعَه بوزري الخارجية السعودي والفرنسي في قمة جوهانسبورغ حيث تناولوا الملفَ اللبناني.



وقد علمت الجديد أن الوزيرَ المصري وقبلَ وصوله الى بيروت سيتواصلُ أيضا مع الجانبينِ الأميركي والإيراني لكي يحمِلَ معه صورةً متكاملة عن الوضع لنقلِها الى المسؤولينَ اللبنانيين والاستماعِ الى وجهةِ نظرهم وفي المعلومات أن العنوانَ الاساسي للتحرك المصري يرتكزُ على تجنيبِ لبنان التصعيدَ كخطوةٍ أولى ثم الانتقالِ الى المزيدِ من الخطوات أما بالنسبة الى واشنطن فتتحدّث الدوائر الدبلوماسيّة عن سوءِ إدارةٍ سياسيّة في لبنان وفقدانِ الحماس تجاهَ الملفِ اللبناني.