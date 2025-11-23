حمدان: الاعتداء الآثم للعدو الاسرائيلي على الضاحية هو استمرار للإجرام الممنهج والمخطط

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

إن الاعتداء الآثم للعدو الاسرائيلي على ضاحية بيروت الشموس، هو استمرار للإجرام الممنهج والمخطط، من قبل الإدارة الأميركية، بتنفيذ مجرمي الحرب الاسرائيليين.

إن الأهم اليوم أن نكف عن بيانات الإدانة والاستجداء اللا وطني، من دول أثبتت عجزها عن حماية أهل فلسطين وأطفالهم.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى، علينا نحن اللبنانيين، أن نلتف حول جيشنا الوطني، وأن ندعمه بكل ما نملك من وسائل متاحة، ولعل الخطوة الأولى التي يجب أن نواجه بها هذا الاجرام والانتهاك لاستقلالنا وكرامتنا الوطنية، أن ينعقد مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية، من أجل اتخاذ الخطوات العملية الفاعلة، بتسليح جيشنا بقدرات لردع هذا العدوان، وجعل جلسات المجلس جلسات مفتوحة لتتابع الأوضاع المستجدة، من الاعتداءات الاسرائيلية العسكرية، ومن محاولات الاستغلال الداخلي لمجموعات تعمل لصالح الاستخبارات الخارجية التي تستهدف أمن اللبنانيين جميعاً.