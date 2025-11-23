"الحزب" يؤكد: "تم استهداف شخصية جهادية في هذا العدوان"!

A + A -

زار نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، مكان العدوان الاسرائيلي في الشارع العريض في حارة حريك في الضاحية الجنوبية. وأكد في تصريح ان "لا خيار الا بالتمسك بالمقاومة، ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة، والعدوان دليل على ان العدو لا تنفع معه الاتفاقات".



وقال: "اننا لا نعلق على ما يقوله العدو بشأن الرد، والقيادة تدرس الامر وستتخذ القرار". ولفت الى "اننا ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الاستباحة الاسرائيلية"، وقال: "هذا العدوان اليوم على الضاحية يخرق خطا احمر جديدا وضوءا اخضر اميركيا للتصعيد.



ولفت قماطي الى ان "التفاوض المباشر وغير المباشر مع العدو الاسرائيلي، هو مضيعة للوقت".



وكشف أنه تم استهداف "شخصية جهادية في هذا العدوان:، وان قيادة "حزب الله" سوف تعلن عن :الاسم بشكل رسمي فور التأكد من نتيجة العدوان".