بالصور: بهذا السلاح تم استهداف الضاحية !

أشارت بعض المواقع التابعة للعدو الإسرائيلي إلى أنه من الممكن أن يكون الصاروخ يلي استهدفت إسرائيل فيه استهداف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية وقالت أنه كان لاغتيال الرجل الثاني في حزب الله هيثم على الطبطيائي، هو صاروخ GBU-39.

يتميز هذا السلاح بدقته العالية، ويُعرف بخفة وزنه وصغر أبعاده، ما يتيح توجيهه بدقة نحو أهداف محددة مع تأثير محدود نسبيًا على المحيط.

كمية المتفجرات: حوالي 36 رطل (أو ~16 كجم) من مادة AFX‑757 في بعض النسخ.

الاختراق: يمكنها اختراق “ستة أقدام تقريباً من الخرسانة المسلحة” حسب بعض المصادر.

التوجيه: عبر نظام ملاحة بالقصور الذاتي + GPS (INS/GPS) مع مقاومة التشويش.