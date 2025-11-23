مياه بيروت: توقيف عملية الضخ اعتبارا من الخميس ولغاية الاحد

A + A -

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، بأنه و"نتيجة للأشغال التي يتم تنفيذها في محطة برج أبو حيدر في إطار مشروع عملية التأهيل الكامل للمحطة والممول من البنك الألماني للتنمية سوف يكون هناك توقيف لعملية الضخ من المحطة، اعتبارا من صباح يوم الخميس ٢٧-١١-٢٠٢٥ ولغاية مساء الاحد ٣٠-١١-٢٠٢٥، حيث تعود عمليات الضخ في المحطة، وبالتالي سوف تنقطع المياه عن مناطق برج أبو حيدر ، حي اللجا ، مار الياس ، البسطا الفوقا".

وقالت: "إن المؤسسة تعتذر من المشتركين عن هذا الانقطاع للمياه والذي هو ضروري لإنهاء أعمال التأهيل للمحطة بما يؤدي الى تحسين عملية ضخ وتوزيع المياه".