living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات بل بعمل داخلي يشبه عمل الروح القدس في مريم

23
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور رئيس جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار المهندس مارون كرم، قنصل جمهورية موريتانيا إيلي نصار، الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام بستاني،نجل الشهيدين صبحي ونديمة الفخري باتريك، وحشد من الفعاليات والمؤمنين. 

بعد الإنجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان:""ها أنا أمة الرّب، فليكن لي بحسب قولك" (لو 38:1)، قال فيها: "في هذا الأحد الثاني من زمن الميلاد، أو المجيء، تحتفل الكنيسة ببشارة الملاك جبرائيل لمريم فتاة الناصرة المخطوبة ليوسف، فبعد أن بلّغها الدعوة الإلهية بأن تكون أمًّا لابن الله العلي، بقوة الروح القدس، أجابت: "ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك" (لو 1: 38). بشارة العذراء هي افتتاح زمن جديد، وبداية تاريخ جديد، فيه يعتلن سرّ تجسّد الكلمة الإلهي. يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا للاحتفال معًا بهذه الليتورجيّا الإلهية، ولالتماس نعمة الله، وشفاعة مريم العذراء، للإصغاء مثلها، ولحفظ أرضنا ونشر السلام في بيوتنا وقلوبنا. مريم هي "الممتلئة نعمة" لأنها نالت منذ اللحظة الأولى لتكوينها في حشا أمّها، العصمة من الخطيئة الأصلية الموروثة من أبوينا الأولين آدم وحواء، استعدادًا، وفقًا لتدبير الله الخلاصي، لتكون والدة مخلص العالم وفادي الإنسان. وبكلمتها: "أنا أمة الرب" بدأ التاريخ الجديد، وبدأ العهد الجديد الذي بدّل وجه البشرية. إنّ كل شيء يبدأ من القبول. هكذا كان قبول مريم: قبولٌ حر، واعٍ، ناضج، يعرف أن الرسالة ليست سهلة، وأن الطريق يحمل صليبًا قبل أن يحمل مجدًا. بهذا القبول، نالت النعمة، وانتقل التاريخ من الانتظار الطويل إلى بداية الخلاص. في هذه اللحظة صار رحم مريم المكان الذي حلّت فيه كلمة الله، كما تحلّ اليوم في قلوبنا حين نصغي بصدق.

البشارة لحظة جمال لا يوصف، لحظة يلتقي فيها الروح القدس بالبشرية، لحظة تنفتح فيها الأرض على السماء. إنّ كلمة الله لا تستقرّ إلا في قلوب نقيّة، كما استقرّت في مريم العذراء".

وتابع: "في الليتورجيا، نقرأ إنجيل البشارة كحدث يتجدّد في قلب كلّ مؤمن. فالروح القدس الذي حلّ على مريم، يحلّ اليوم في الجماعة التي تجتمع للصلاة، والكلمة التي تجسدت في أحشائها، تتجسّد روحيًا في حياتنا عندما نقبلها بصدق.

هنا تظهر قيمة "نعم" مريم، فهي ليست فعلًا بشريًا فقط، بل هي بابٌ فتحه الإنسان لله، فدخل الله من خلاله إلى التاريخ. وهكذا يصبح كلّ مؤمن مدعوًا أن يقول: "ليكن لي بحسب قولك" ليس بالكلام بل بمسار حياة. فالقداس هو مدرسة "النَعم". نقول "آمين" في نهاية كل صلاة، وهذه "الآمين" هي الطبيعة الروحية لكلمة "نعم". هي قبول، وثقة، وتسليم. ومن لا يفتح قلبه لا يدخل الله إلى حياته. ومن لا يقبل لا يستطيع أن يتغيّر. لبنان اليوم يحتاج إلى مسؤولين وإلى شعب قادر أن يقول "نعم" للخير العام، "نعم" للحق، "نعم" لبناء دولة عادلة، "نعم" لانطلاقة جديدة رغم التعب، "نعم" للوحدة بدل الانقسام، وللرجاء بدل اليأس. فالوطن الذي قال كلمته بوضوح يعرف أن ينهض، والوطن الذي يقبل الحقيقة لا يمكن أن يبقى في الظلمة، والوطن الذي يفتح باب الضمير يستطيع أن يولد من جديد. كما كانت بشارة مريم انتقالًا من الانتظار إلى الولادة، لبنان اليوم بحاجة إلى أن ينتقل من الأزمات المتراكمة إلى نهضة جديدة، من الشلل السياسي إلى قرار شجاع، من الصراع إلى تعاون، ومن الخوف إلى الرجاء. البشارة تقول لنا إن كلّ تغيير يبدأ من الداخل، من القلب الذي يترك لله مكانًا ليعمل. فلتكن هذه البشارة دعوة إلى وطننا ليجد هويته من جديد، وليعرف أن الخلاص لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، من ضمير حيّ، ومن قدرة على أن نقول: "ليكن لوطننا بحسب مشيئة الحقّ، لا بحسب مصالح البشركثيرون يسمعون صراخ الوطن، لكنّ قلة تقبل أن تحمل الرسالة كما حملتها مريم. لبنان يحتاج اليوم إلى رجال ونساء يقولون: «نحن مستعدّون، نحن خدام الخير العام.» إن الخلاص لا يأتي بالقوّة، بل بالنعمةلا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات، بل بعمل داخلي يشبه عمل الروح القدس في مريم: هادئ، عميق، ثابت، ومُبدّل للحياة. إنّ النهاية الجديدة تبدأ من لحظة قبول بسيطة. كلمة واحدة من مريم غيّرت التاريخ: «ليكن لي حسب قولك.» كلمة صدق واحدة في السياسة تكفي لفتح أبواب الخلاص الوطني".

وختم الراعي: "احتفل لبنان بالأمس بعيد استقلاله الثاني والثمانين، وهو اليوم الذي استعاد فيه الوطن كرامته وسيادته وحقّه في أن يكتب مستقبله بيده. ليس الاستقلال زينة أعلام ولا احتفالات عابرة فقط، بل هو وعد وطني يتجدّد كل عام: وعد بأن هذه الأرض لم تولد للظلام، بل للنور؛ وبأن هذا الشعب لم يُخلق للانقسام، بل ليكون واحدًا؛ وبأن لبنان، رغم جراحه، قادر أن يبدأ من جديد إذا اجتمع أبناؤه حول إرادة صادقة. عيد الاستقلال بالأمس يحمل في جوهره الرسالة ذاتها التي ظهرت يوم الناصرة: رسالة تقول إن الله قادر أن يصنع بداية جديدة من قلب البساطة، وإن التغيير الحقيقي يبدأ حين يقول الإنسان "ها أنا" أمام مسؤوليته. كما حملت مريم مشروع الله إلى العالم، يحمل اللبنانيون اليوم مشروع وطن ينهض من تحت الركام، إذا اختاروا أن يلتزموا بحقيقته وهويته ورسالة وجوده. لبنان يحتاج اليوم إلى تلك الشجاعة الهادئة التي ظهرت في قلب العذراء: شجاعة تُحوّل الخوف إلى ثقة، والتردد إلى فعل، والألم إلى رجاء. لنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات، لكي يمنحنا الله، بشفاعة أمنا مريم العذراء، أن نصغي مثلها إلى كلمة الله، ونقبلها في قلوبنا، فتأتي ثمارها الوفيرة، رافعين المجد لله، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout