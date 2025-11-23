living cost indicators
أمطار مع عواصف رعدية ورياح... إليكم حالة الطقس غدًا!

23
NOVEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها والتي تبدأ بالانخفاض ابتداء من الظهر، مع اقتراب المنخفض الجوي وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات، ويتحول الطقس تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية كما تنشط الرياح فتقارب ال 60كلم/س .

وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي جاف ودافىء نسبيا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية فوق معدلاتها الموسمية ويستمر حتى مساء يوم الاٍثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى  انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فيتحول الطقس الى ممطر يرافقه عواصف رعدية ورياح ناشطة و يستمر تأثيره حتى ليل الثلاثاء ليعود ويستقر بدءا من صباح الاربعاء مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25 درجة، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد: صاف إجمالا، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد ويتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها والتي تبدأ بالانخفاض ابتداء من الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية كما تنشط الرياح فتقارب ال 60 كلم/س .

الثلاثاء: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداءا من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا خلال الليل مع أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار.

- الحرارة على الساحل من 10 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 18 درجة، في الداخل من 9 إلى 21 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 15 و60%.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج .

- حرارة سطح الماء: 25°م.   

- الضغط الجوي: 1020 HPA          أي ما يعادل 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,16         ساعة غروب الشمس: 16,31

{{article.title}}
