اندلع حريق كبير في أحراج بلدة بطرماز - الضنية ليلاً وما يزال مستمرا حتى الساعة، وسط صعوبات في وصول فرق واليات الدفاع المدني اللبناني والفلسطيني التي جرى الاستعانة بها الى موقع الحريق بسبب وعورة المنطقة وعدم وجود طرقات تسهل الوصول الى المكان، فضلا عن تسبب الرياح القوية بتمدّد النار.

وخلال عمليات الإطفاء، انقلبت آلية تابعة للدفاع المدني الفلسطيني واقتصرت الأضرار على الماديات.

ويرغم تمكن فرق الدفاع المدني لاحقًا من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة، فان اعمدة الدخان ما تزال ترتفع من المكان، حيث يقوم عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع الاهالي والبلدية بتبريد الارض لمنع تجدد الحريق.