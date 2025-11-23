living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31

23
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لقمة كوب31 المعنية بالمناخ في عام 2026، مؤكدا بذلك وثيقة صدرت في قمة قمة كوب30 في البرازيل.

وجاء في بيان أصدرته ألمانيا هذا الأسبوع في قمة كوب30، بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى مكلفة باختيار الدولة المضيفة للقمة في عام 2026، أن تركيا ستتولى هذا الدور مع أستراليا التي تقود عملية التفاوض. وجاء ذلك في أعقاب إعلان سابق عن توقع التوصل إلى توافق.

وأنهى الاتفاق أزمة مطولة حول استضافة محادثات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ.

وقال ألبانيزي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لمحادثات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) في أنطاليا... مع تولي أستراليا دور رئيس المفاوضات في الفترة التي تسبق الاجتماع وخلاله".

وستكون لأستراليا "السلطة الحصرية فيما يتعلق بالمفاوضات" التي ستوجه عملية صنع القرار في القمة، وفقا للبيان الذي قال إن منطقة المحيط الهادي ستستضيف اجتماعا خاصا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "للفت الانتباه إلى التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ على المنطقة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout