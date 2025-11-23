عناوين الصحف ليوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: مبادرة عون في الواجهة ورهن الصدى الأميركي

الديار: المبادرة الإنقاذية لعون: تسليم النقاط الخمس ووضع الحدود تحت سلطة الدولة

بري يراهن على التوافق الإيراني السعودي وحركة لاريجاني

دعم سلام للتغييريين انتخابيا يثير عين التينة والمختارة



الأنباء الكويتية: لقاء خاص لبابا الڤاتيكان برؤساء الطوائف الإسلامية في السفارة البابوية

معلومات لـ «الأنباء»: عون يسعى إلى إعادة وصل ما انقطع بين أميركا والجيش

الشرق الأوسط السعودية: خروق إسرائيلية متصاعدة مقابل تحرك سياسي من «حماس»

الحركة تطالب أميركا بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته