الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية سيتواصل مع الجانب الأميركي

الأنباء الكويتية: علمت «الأنباء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيتواصل مع الجانب الأميركي عبر السفير ميشال عيسى، لإعادة وصل ما انقطع، خصوصا ان الولايات المتحدة تتولى تسليح الجيش اللبناني ومده بالعتاد منذ 1983.

ولطالما جمعت الرئيس عون من أيام توليه قيادة الجيش بين 2017 و9 يناير 2025، أفضل العلاقات بين قادة الجيش اللبناني والإدارة السياسية والعسكرية الأميركية.

خطوات رئاسية ومبادرات لرئيس الجمهورية تسير بالتوازي بين تحصين الأمن في الداخل والتشدد في القضاء على تجارة المخدرات والممنوعات، والعمل على تأمين انفراجات اقتصادية مالية بمبادرات من أهل البلاد ولبنانيي الانتشار، في انتظار المساعدات الدولية المشروطة بنتائج حاسمة في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.