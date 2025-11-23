النهار: مواقف أميركية تحمل مؤشرات سلبية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم تغب المواقف الأميركية التي تحمل مؤشرات سلبية ومنها ما نقل عن مسؤول أميركي امس من أنّ "الجيش اللبناني يقوم بعمليات نزع سلاح حزب الله لكنه لا يملك قدرات كبيرة".

وأضاف لـقناة "الحدث": "ربما لا يقوم الجيش اللبناني بما يكفي لنزع سلاح حزب الله"، وقال: "ما يحدث في لبنان يساهم في إعادة تمكين حزب الله".

وتابع: "حزب الله يتلقّى المزيد من السلاح من إيران". ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ "واشنطن تسهّل الاتصالات بين لبنان وإسرائيل من خلال اللجنة الخماسية"، مضيفاً: "نتابع مع الجيش اللبناني تبادل المعلومات لنزع سلاح حزب الله".