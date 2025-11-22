تدابير سير غدا بمناسبة إقامة ماراتون في بيروت وإقامة سباق درّاجات في ضبية

A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

" أوّلًا: بتاريخ 23-11-2025 ستقيم جمعية بيروت ماراتون "سباق السيّدات" لمسافة 5 كلم في مدينة بيروت، انطلاقًا من شارع المير عبد المجيد إرسلان، وصولًا إلى الواجهة البحرية. ويقدّر عدد المشاركين بحوالى 10000 عدّاء وعدّاءة.

لذلك، سيتمّ إقفال المسلك المذكور اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الانتهاء.

ثانيًا: بتاريخ 23-11-2025، سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات "سباق كأس الاستقلال لعام 2025" وذلك في منطقة مارينا – ضبية، بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية على الطريق البحرية، وعلى عدّة دورات.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام" .