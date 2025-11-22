مؤتمر صحافي لروابط التعليم الرسمي الاثنين يتناول أوضاع القطاع والمطالب

A + A -

أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي – المهني – الأساسي)، انها ستعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل عند الثانية من بعد الظهر

في مركز الروابط – الأونيسكو، للبخث في "التدهور غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وما يرافقه من تدنٍ خطير في قيمة الرواتب والأجور، وما يعانيه الأساتذة والمعلمون من ظروف لم تعد تُحتمل، وبعد أن أقرّت الحكومة الموازنة دون إدخال أي زيادات تضمن الحد الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة للعاملين في القطاع التربوي".

وانتقدت "الوضع المعيشي الذي بلغ حدا يهدّد قدرة الأساتذة والمعلمين على الاستمرار في أداء رسالتهم، في وقت تستمر فيه الحكومة بسياسة اللامبالاة تجاه المطالب المحقّة والعادلة للعاملين في قطاع التربية"، مشيرة الى انها "ستطلق الموقف المناسب خلال المؤتمر".