بالصورة - مروّج مخدّرات وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بقبضة المعلومات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار مكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج موادّ مخدّرة في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّته، ويدعى:

ي. ع. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرمَي ترويج المخدّرات وتعاطيها.

بتاريخ 6-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات، في محلّة برج حمود، على متن سيّارة نوع تويوتا لون رصاصي، تمّ ضبطها وكمّيّة من الموادّ المخدّرة مختلفة الأنواع (الكوكايين، باز الكوكايين، حشيشة الكيف، الماريجوانا…) موضّبة في كبسولات وعلب وأكياس بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.

إضافةً إلى ضبط سيّارة نوع “NISSAN SUNNY” لون رصاصي كان يقوم باستخدامها أيضًا في عمليّات التّرويج.

وقد اعترف بما نُسِبَ إليه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.